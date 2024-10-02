العالم اليوم - إسرائيل تقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 11:24 مساءً - شنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وأكد شهود وسط بيروت إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في منطقة الباشورة.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعا للحزب "في قلب بيروت"، في إشارة إلى الهجوم على الباشورة.

وأفادت أنباء أن البناية المستهدفة في الباشورة تعود ملكيتها للنائب عن حزب الله أمين شري.

كما شنت إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وأوضحت مراسلتنا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحياء معوض والأميركان والزغلول في الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى انفجارات ضخمة متتالية في المنطقة.

وتعد الغارات ثالث استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ينفذ غارات على العاصمة اللبنانية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 46 شخصا وإصابة 85، الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85".

وتكثف إسرائيل غاراتها على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف مواقع لحزب الله.