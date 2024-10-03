نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة اعتذار صلاح عن خوض مباراة مصر وموريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن طلب محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عدم السفر إلى موريتانيا مع المنتخب في المباراة المحدد لها 15 أكتوبر الجاري في تصفيات أمم إفريقيا.

الغندور يوضح حقيقة طلب صلاح عدم السفر إلى موريتانيا

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع اتحاد الكرة، والرد إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، لم يتواصل صلاح مع اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر، وقائد المنتخب سيتواجد في المعسكر المقبل بشكل طبيعي وجاهز لقيادة الفراعنة في المباراتين".

وتابع الغندور: "أما عن ما يُثار حول طلب ليفربول تكليف فريق أمني بتأمين صلاح في موريتانيا حال سفره، قال مسؤولو اتحاد الكرة إنه لم يصل لهم مخاطبات من ليفربول في هذا الشأن".

واختتم: "يتم تأمين صلاح والبعثة بالكامل بشكل طبيعي ولا صحة لأي كلام يتردد عن رفض قائد المنتخب السفر إلى موريتانيا لأسباب أمنية".