نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور ثالثا.. ميسي الأكثر تتويجا بالألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بفضل تتويجه بلقب درع المشجعين مع إنتر ميامي، حصد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي اللقب رقم 46 في تاريخه، ليوسع الفارق بصفته اللاعب الأكثر حصدًا للألقاب في التاريخ في عالم كرة القدم.

وفاز إنتر ميامي على كولومبوس كرو 3-2، بفضل هدفي "البرغوث" وهدف للويس سواريز، ليحصد اللقب الذي يمنح لأفضل فريق في الموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويعد اللقب هو الثاني لإنتر ميامي في تاريخه وحققه أيضا مع ميسي بعد الفوز بكأس الدوريات في 2023.

وتوج ميسي أيضًا هذا العام بلقب بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية مع الأرجنتين (كوبا أمريكا) للمرة الثانية تواليًا، ليحرز في المجمل لقبه الـ46، متفوقًا على البرازيلي داني ألفيس (44 لقبًا).

ويأتي خلفهما المصري حسام عاشور (39) والإسباني أندريس إنييستا (38) والبرازيلي ماكسويل (37) ثم الإسباني جيرارد بيكيه والويلزي ريان جيجز (36) والإسباني الآخر المحترف في صفوف إنتر ميامي سرجيو بوسكيتس (36)، ومن بعده كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والبريطاني كيني دالجليش (35 لقبا).

وبهذا الشكل يتوج الرباعي، ميسي وبوسكيتس ولويس سواريز وجوردي ألبا باللقب الـ14 معًا في المجمل.