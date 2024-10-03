نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزا كبيرا على نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة يوفنتوس ولايبزيج

وسجل سيسكو الهدف الأول للايبزيج في الدقيقة 30 صنعه له اوبيندا.

وعادل فلاهوفيتش النتيجة ليوفنتوس صنعه له كامبياسو في الدقيقة 50.

وعاد سيسكو بالهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 65 من ضربة جزاء وسجل فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 69 صنعه له كونسيساو.

وأحرز كونسيساو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 82 صنع فاجيولي وانتهت المباراة بفوز السيدة العجوز على لايبزيج 3/2.

ترتيب لايبزيج ويوفنتوس

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي لايبزيج في المركز التاسع والعشرين دون نقاط حيث خسر مرتين ولم يتعادل أو ينتصر حتى الآن.