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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق انتقادا لتضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولي نادي الزمالك بخصوص التعاقد المحتمل مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق، الذي تداولت وسائل الإعلام أنباء عن ارتباطه بالزمالك في الآونة الأخيرة.

شوبير ينتقد مسؤولي الزمالك لهذا السبب

وفي تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، أشار شوبير إلى استغرابه من الاختلاف في التصريحات بين مسؤولي النادي، قائلًا: "استمعت لتصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، وأتمنى أن يتفق المسؤولون جميعًا على خطاب موحد، سواء هشام نصر، حسين لبيب، أو باقي أعضاء المجلس".

وتابع شوبير قائلًا: "هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، قال إن راموس لاعب كبير ولكنه لن يأتي إلى الزمالك بسبب الأمور المالية، بينما خرج هشام نصر ليصرح بأن ابنه يقود المفاوضات بنجاح، وأن راموس موافق على الانضمام ولكن المشكلة في السيولة المالية".

واختتم شوبير حديثه مشيرا إلى أنه سيتابع الموقف حتى إغلاق باب القيد في مصر يوم 25 أكتوبر، متسائلًا: "هل سيتمكن ابن هشام نصر من إقناع راموس بالانضمام للزمالك؟ سيكون إنجازا كبيرا إذا حدث".