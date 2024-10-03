اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين بـ كأس الأنتركونتننتال

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك عدد من مسؤولي النادي الأهلي، برئاسة خالد مرتجي، أمين الصندوق، في اجتماع تحضيري مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين

ويأتي الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة الترتيبات المتعلقة بمباراة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، المقررة في 29 أكتوبر الجاري.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني الذي يتم فيه التباحث حول مجموعة من الجوانب التنظيمية واللوائح الخاصة بالمباراة.

وقد أبلغ "فيفا" الأهلي في وقت سابق بضرورة إرسال قائمة الفريق بحلول 15 أكتوبر، بحيث تتضمن القائمة 23 لاعبًا للمشاركة في اللقاء.

وعلاوة على ذلك، سعى الأهلي للحصول على سعة جماهيرية كاملة لاستاد القاهرة من أجل إقامة المباراة، استجابة لتوصيات "فيفا" الراغب في حضور جمهور كبير.

وفي السياق ذاته، يستعد الأهلي للمواجهات المرتقبة التي تنتظره في الفترة المقبلة، أبرزها مباراة السوبر المصري، بالإضافة إلى مواجهة مصيرية أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال.