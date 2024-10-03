نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. ديربي القاهرة للكرة النسائية بين الزمالك والأهلي مهدد بالتأجيل! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح ديربي القاهرة الأول بين الزمالك والأهلي بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية مهدد بالتأجيل بعد مطالبة الإتحاد المصري بإقامة المباراة في ملعب ميت عقبة بنادي الزمالك “النجيل الطبيعي”.

ديربي القاهرة للكرة النسائية بين الزمالك والأهلي مهدد بالتأجيل

ولكن على الجانب الآخر يرغب الجهاز الفني للزمالك في إقامة المباراة بالملعب الفرعي النجيل الصناعي وتم تعيين لجنة لمعاينة الملعب الفرعي للبت في الأمر.

ولم يتم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة أو تقام غدًا في موعدها في تمام الساعة 4 مساءًا بملعب ميت عقبة بنادي الزمالك.