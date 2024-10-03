نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف أستون فيلا أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2024-2025.

ونجح أستون فيلا في اقتناص فوز مهم على أرضه من أنياب العملاق بايرن ميونخ الألماني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز أستون فيلا بهدف دون رد على حساب بايرن ميونيخ في المباراة التي لعبت على ملعب فيلا بارك.

أهداف مباراة أستون فيلا وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وجاء هدف المباراة الأول والوحيد في الدقيقة التاسعة والسبعون بأقدام اللاعب جون دوران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا بتمريرة حاسمة من ب أو توريس.