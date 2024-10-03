الفنانة نيللي: "فوازير رمضان" نافذتي إلى قلوب الجماهير بمصر والوطن العربي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة القديرة نيللي إن فوازير رمضان ستظل أحب الأعمال الفنية التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، حيث كانت تعيش أمتع لحظات حياتها أثناء التصوير على الرغم من المجهود الكبير الذى كانت تبذله، إلا أن الفوازير استطاعت أن تكون نافذة تعبر خلالها إلى قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.



تصريحات نيللي

وأضافت الفنانة نيللي خلال ندوة أقيمت لتكريمها ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط مساء أمس الأربعاء، أنها "أشبعت رغبتها" كفنانة في تقديم مختلف أنواع الفنون من تمثيل وفناء واستعراض، خلال مسيرتها الفنية.



من جانبه، وصف الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، الفنانة نيللي بـ "أيقونة الدورة 40" من المهرجان، مؤكدا أنها فنانة ملتزمة، تمتلك موهبة لا محدودة جعلتها تتميز في جميع أدوارها وتتنقل بين الكوميديا والتراجيديا والاستعراض؛ كفراشة جميلة.



بدورها قالت الإعلامية الفلسطينية آلاء كراچا، إن "نيللي" واحدة من أبرز نجمات الاستعراض، ارتبط اسمها بذكريات رمضان في كل بيت عربي، حيث قدمت فوازير رمضان لأكثر من 15 عامًا؛ فأصبحت جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شهر رمضان، لافتة إلى أن نيللي تركت بصمة واضحة فى أذهان جمهورها فى الوطن العربي.



تضمنت الندوة عرضًا لفيلم تسجيلي حول مسيرة نيللي الفنية وأهم المحطات التي مرت بها، إلى جانب مجموعة مختارة من مشاهد أجمل أفلامها التي تركت بصمة في تاريخ السينما.



شهد الندوة لفيف من الفنانين والإعلاميين وصناع السينما من بينهم: الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج عمرو عابدين، والفنانة العراقية كلوديا حنا، وإيمان بدر الدين جمجوم، ومدير التصوير سمير فرج.



تفاصيل الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

وانطلقت الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، وتستمر فعالياتها حتى السبت القادم، حيث تشهد تنافس 50 فيلما يتنوع بين الروائي والتسجيلي والقصير من 15 دولة أجنبية هي: أسبانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، كرواتيا، الجبل الأسود، سويسرا، كندا، بولندا، أمريكا، البرتغال، هولندا، كينيا، بلجيكا، فضلًا عن 11 دولة عربية هي: مصر، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، الإمارات.