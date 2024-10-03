انت الأن تتابع خبر مجهولون يقطعون يد لاعب كرة قدم مصري بنادٍ شهير.. والأمن يحقق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حادث مأساوي تعرض لاعب كرة قدم من نادي السكة الحديد المصري للاعتداء من قبل مجهولين مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي وتهتك في يده اليسرى، وفي الوقت نفسه تبذل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها للكشف عن ملابسات الحادث في التفاصيل تعرض اللاعب محمد علي، اللاعب الشاب في نادي السكة الحديد لكرة القدم للاعتداء من قبل مجهولين في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، مساء يوم الجمعة الماضي.

تحت العلاج

أظهر التقرير الطبي أن اللاعب أصيب بجرح قطعي شديد في يده اليسرى مع نزيف كبير وتم اكتشاف قطع في أوتار اليد اليسرى، سواء كانت عميقة أو سطحية وكذلك قطع في العصب الذي يغذي اليد وبعض الشرايين العميقة والجلدية، بالإضافة إلى كسر في الإصبع الخامس.

ذكر التقرير أنه تم إجراء جراحة لإصلاح الأوتار والأعصاب في اليد، بالإضافة إلى تثبيت الكسر بواسطة دعامة داخلية، كما تم إيقاف النزيف وربط الأوعية الدموية.

لكن اللاعب لا يزال يتلقى العلاج، ولا يمكن الجزم بما إذا كان سيواجه إعاقة مستدامة أم لا حسبما أفادت به وسائل الإعلام المصرية اليوم السبت.

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