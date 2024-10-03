المشاط: 952 مليار جنيه عجز صافي الصادرات خلال العام المالي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 12:16 مساءً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل نمو الصناعات التحويلية انخفض خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.4% لكنها ارتفعت في الربع الرابع بنسبة 4.7%.

وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاد بنسبة 14.4% والسياحة 9.9%.

وبلغ عجز صافي الصادرات نحو 952 مليار جنيه خلال العام المالي مقابل 227 مليار جنيه في العام المالي السابق، بسبب انخفاض صادرات البترول.