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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: 952 مليار جنيه عجز صافي الصادرات خلال العام المالي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 12:16 مساءً - حمدي أحمد _ قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل نمو الصناعات التحويلية انخفض خلال العام المالي الماضي بنسبة 5.4% لكنها ارتفعت في الربع الرابع بنسبة 4.7%.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام المالي 2023/2024، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زاد بنسبة 14.4% والسياحة 9.9%.
وبلغ عجز صافي الصادرات نحو 952 مليار جنيه خلال العام المالي مقابل 227 مليار جنيه في العام المالي السابق، بسبب انخفاض صادرات البترول.
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