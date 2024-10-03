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رياض - احمد صلاح - تعليق نجيب ساويرس رجل الأعمال على ارتفاع الذهب وما توقعاته وبماذا ينصح.. أفاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بأن الذهب لا يزال يمثل فرصة استثمارية واعدة، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع.

وأشار ساويرس في تصريحات صحفية خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة يوم الأحد الماضي، إلى أن توقعاته بارتفاع أسعار الذهب تأتي في ظل تراجع المعروض وزيادة الطلب.

نجيب ساويرس

تعليق نجيب ساويرس رجل الأعمال على ارتفاع الذهب

أما بالنسبة لأسعار الذهب عالميًا، فقد استقرت في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

حقق المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل إلى 2670.43 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي، في حين بلغت العقود الآجلة 2684.5 دولار للأونصة.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنحو 29%، وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات في عام 2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تيسير السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى والمخاوف الجيوسياسية.

الملياردير المصري نجيب ساويرس

و للدخول في استثمار جديد في قطاع تعدين الذهب، في إطار متصل، يستعد الملياردير المصري نجيب ساويرس حيث يهدف إلى استخراج 62 طنًا، ما يعادل نحو مليوني أونصة من الذهب.، ما يعادل حوالي مليوني أونصة من الذهب عبر شركته “In2Metals”، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني للشركة. وتعتبر هذه الكمية معادلة لاحتياطي الذهب لأربع دول عربية مجتمعة، حيث يصل احتياطي سوريا إلى 28.8 طن، بينما يبلغ احتياطي المغرب 22.1 طن، وتونس 6.8 طن، والبحرين 4.6 طن.

نجيب ساويرس تسع رخص للتنقيب في مصر ورخصة واحدة في أوزبكستان