حسام بدراوي: نطالب بإحياء مشروع إرادة للتخلص من 50% من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ أشاد الدكتور حسام بدراوي ، الكاتب والمفكر السياسي ، بخطة الدولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة والضرائب وتحلية المياه وحل مشكلات القطاع الخاص، قائلًا:” سعيد جدًا بالحديث عن التشريعات الضريبة فأنا في القطاع الخاص وأعاني من التعسف الضريبي وحل مشكلات القطاع الخاص المرتبطة بالاقتراض والتمويل بفائدة 28% التي لا تحقق أي أرباح ما يغلق الطريق أمام القطاع الخاص.

وطالب بدراوي ، مجلس الوزراء بإحياء مشروع إرادة للتخلص من 50% الإجراءات الإدارية التي تعيق العمل.

ودعا بدراوي خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع العديد من القامات الفكرية ورؤساء تحرير بعض الصحف بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى تطبيق مواد الدستور التي لم يتم تطبيقها بشكل تدريجي.

وتابع: أن تطبيق اللامركزية في التعليم والصحة ليس أمرًا صعب ولكنه سيحقق فوائد كثيرة في بناء الكوادر لا مركزية في اتخاذ القرار.

وأشاد بدراوي في بداية حديثه بخطة الدولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة والضرائب وتحلية المياه وحل مشكلات القطاع الخاص، قائلًا:”سعيد جدًا بالحديث عن التشريعات الضريبة فأنا في القطاع الخاص أعاني من التعسف الضريبي وحل مشكلات القطاع الخاص المرتبطة بالاقتراض والتمويل بفائدة 28% لا يحقق أي أرباح ما يغلق الطريق أمام القطاع الخاص”.

وتابع: “أطالبك بإصدار أوامرك بزيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير خصوصا من الناس المعروف عنهم الحكمة والعمل في النقد البناء ليس النقد الهادم لأن حرية التعبير جزء أساسي في نجاح مصر الفترة المقبلة”.

وأضاف أن المطلب الثالث يتمثل في مد أصحاب الرأي والفكر بالمعومات الكافية واللازمة للكتابة عن الإنجازات التي يتمم تحقيقها في الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه مشاركًا في 7 جمعيات أهلية ستطلق مبادرة لتطبيق أسس التعليم وتبدأ من الإسماعيلية، مضيفًا أنه سيرسل تفاصليها إلى مجلس الوزراء لعمل نموذجًا للنجاح للتحقيق الفائدة للآخرين.