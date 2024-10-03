أسامة الغزالي: البشر ثروة مصر الأساسية.. والاهتمام بالتعليم…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 09:14 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور أسامة الغزالي حرب ، الكاتب والمفكر السياسي ، إن مصر دولة قومية بالمعني الحرفي منذ آلاف السنوات، ودورها دائمًا في المنطقة خاص جدًا.

وأضاف الغزالي خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي ، مع العديد من القامات الفكرية ورؤساء تحرير بعض الصحف بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: أن ما يقلقني كثيرًا أن دور مصر الآن بدأ يخفت بشكل أو بآخر، والحقيقة عندما تكون مصر قوية تصبح السودان كذلك، وليبيا تكون خالية من المشكلات، وإسرائيل تقف عند حدودها.

وتابع: عندما تكون مصر قوية تستطيع أن تلعب دورها العالمي في العالم الثالث والمستوى الدولي، وجميعنا يعلم هذه الحقائق، فمسألة الحفاظ على هيبة مصر ودورها القيادي الإقليمي سواء على مستوى العالم العربي أو الإسلامي لا شك به.

وأشاد الدكتور أسامة الغزالي حرب، بالطفرة التي حدثت في شبكة الطرق والكباري، وتشجيع العناصر الشبابية على القيادة، لكنه قال إن الاهتمام بالبنية التحتية قلص من الاهتمام بثروة مصر الأساسية وهم البشر، في ظل محدودية الثروات الزراعية والصناعية.

وأضاف: “موضوع التعليم في مصر يقلقني وأعلم أن هناك تعليم متميز يحصل عليه عدد بسيط من المصريين لا يتجاوز 2% أو 3% ولكن الغالبية العظمى من التلاميذ في المدارس الحكومية في حالة صعبة”.