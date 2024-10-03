مال وأعمال

: مصر تبرم واحدة من أكبر صفقات شراء القمح على الإطلاق

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مصر تبرم واحدة من أكبر صفقات شراء القمح على الإطلاق من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - _ قال مصدران مطلعان لرويترز إن مصر أبرمت واحدة من أكبر صفقات شراء القمح المباشرة على الإطلاق لإمدادات شهرية في الفترة من نوفمبر إلى أبريل.

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وأكد أحد المصدرين أنه سيتم شحن القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بحوالي 510 آلاف طن متري سيتم توريدها شهريا من مناشئ البحر الأسود، بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال الفترة.

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وأشار المصدر إلى أن من المقرر أن يتم توريد الصفقة من خلال مشروع مشترك بين أحد الكيانات المصرية ومورد عالمي كبير على أساس شهري، دون الكشف عن أسماء الشركات.

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وذكرت الشهر الماضي أن الكيان المشترك وافق بالفعل على إمداد الهيئة العامة للسلع التموينية بـ 430 ألف طن متري للشحن في أكتوبر.

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وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم الاتفاق على سعر الصفقة وفقًا أسعار السوق على أساس شهري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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