وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:36 صباحاً - المركز يستهدف تقديم الخدمات العلاجية لـ 3000 مريض سنويا على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة وجميع الخدمات تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان اعتبارا من يوم 7 أكتوبر الجارى بالتعاون مع جامعة أسوان، تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن يقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة ،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المركز يتضمن عيادات خارجية لاستقبال المرضى ، وحجز داخلي لعدد 90 سرير ، وصالة جيم ، ومكتبة ،ومسرح ، وقاعات تدريب ،وأنشطة رياضية ، وتنس طاولة ، وبلياردو ، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية وملعب كرة متعدد الأنشطة الرياضية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مره أخرى ، لافتا الى ان الخط الساخن للصندوق “16023” استقبل على مدار أول 9 أشهر من عام 2024 ما يقرب من 2000 اتصال هاتفي من أبناء محافظتي أسوان والأقصر لطلب العلاج من الإدمان ، وهو ما يؤكد أهمية هذا المركز الذي سيقدم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى من أبناء اسوان والمحافظات المجاورة مجانا ووفقا للمعايير الدولية .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان يوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال 33 مركز علاجي وتأهيلي فى 19 محافظة حتى الآن بالتعاون مع الجهات الشريكة مع الخط الساخن "16023"، بعدما كان عدد المراكز لا يتجاوز 12 مركز علاجى فى 7 محافظات عام 2014 ، وتتضمن الخدمات سحب المخدر من المريض وتأهيل اجتماعي ودعم نفسى وتمكين اقتصادي من خلال تدريب المتعافين عَلى حرف يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب ، كما يتم توفير فصول محو الأمية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة وقاعات كمبيوتر للحاصلين على مؤهلات تعليمية مختلفة بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ،بالإضافة الى توفير قروض لتمويل مشروعات صغيرة ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي للمتعافين التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي والارتقاء بجودة حياة المتعافين