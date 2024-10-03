نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد حفل ختام تكريم المتميزين بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مساء اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 حفل ختام مبادرة "اجتهدنا ونستحق" لتكريم المتفوقين علميًا، والتي انطلقت برعاية

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وأقيم الحفل بمركز شباب جزيرة السلام بإدارة العياط، في أجواء احتفالية وسط حضور أكثر من 3 آلاف من أهالي العياط.

وشهد حضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ومحمود فؤاد مدير إدارة العياط.

وفي حفل اليوم كرّمت المبادرة 34 من المتميزين، والتي هدفت إلى تشجيع التفوق العلمي وتعزيز الشخصية المتكاملة لدى الشباب، وسط استقبال حار من الأهالي، حيث عمت الفرحة بين الجميع، واستقبلوا وكيل الوزارة بعاصفة من التصفيق. حيث عَبَر عن سعادته قائلًا: "كم أنا سعيد بسعادة الناس وفرحتهم."

وأكد الصبروط أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي والتي تركز على بناء الإنسان وفق توجيهات القيادة السياسية، معربًا عن تقديره لدور مراكز الشباب في تقديم الخدمات المجتمعية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن تكريم المتفوقين يعكس اهتمام الدولة بالعلم ودوره المحوري في بناء الشخصية ونهضة الأمم.

وأشار الصبروط، إلى أن المبادرة شملت 130 مركز شباب وناديًا بمحافظة الجيزة، حيث دُعي المتفوقون وأسرهم ورموز المجتمع للمشاركة، مما ساهم في توسيع قاعدة المترددين على مراكز الشباب وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة الوزارة.

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