انت الأن تتابع خبر تألقي ونوري بشرتك ماسكات طبيعية لترطيب البشرة وتفتيحها بدون تكاليف نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دوما ما تبحث النساء والفتيات عن أفضل الماسكات الطبيعية التي تساعد البشرة على الترطيب العميق كما تعمل على تفتيح البشرة وتجعلها نضرة وخالية من العيوب أو المشاكل، حيث أن الماسكات الطبيعية ليس لها أي تأثيرات جانبية على البشرة، كما أن مكوناته متوفرة في المنزل يمكن استخدامها بسهولة دون الذهاب إلى مراكز التجميل ودفع الكثير من المال.

ماسك القهوة مع زيت الزيتون

تعد القهوة المطحونة أحد أشهر المكونات التي تساعد بفاعلية على تفتيح البشرة بشكل سريع جدًا، وذلك بصورة ملحوظة بعد الاستخدام الأول، كما أن من مميزات استخدام ماسك القهوة أنها تعمل على صنفرة البشرة، حيث أنها فهو تزيل كافة طبقات الجلد الميتة التي توجد بها، أما بالنسبة لزيت الزيتون فهو يساعد على ترطيب البشرة ويؤخر من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر ويزيد من نعومة البشرة ونضارتها.

مكونات وطريقة استخدام ماسك القهوة مع زيت الزيتون لترطيب البشرة وتفتيحها

داخل وعاء مناسب نقوم بخلط واحد ملعقة من القهوة مع بعض قطرات من زيت الزيتون، ثم نضيف إليهم بعض الحليب ثم ونستمر في التقليب.

وبعدها يتم توزيع الماسك على الوجه بصورة متساوية مع ضرورة التحريك بحركات دائرية وتكون برفق شديد.

يتم ترك الماسك على الوجه فقط لمدة 15 دقيقة، وذلك حتى يجف الماسك تماماً على البشرة ثم يتم غسل الوجه فقط من خلال استعمال الماء الفاتر.

سوف تحصلين بعد ذلك على البشرة الفاتحة البيضاء ناصعة البياض والنضرة، والجميع سوف يلاحظ ذلك من الإستخدام الأول لماسك.

يمكنك تكرار الماسك فقط مرتين أسبوعياً، وذلك في حالة الرغبة بالحصول على النتيجة الرائعة المذهلة.

ماسك السكر البني مع زيت اللوز الحلو

السكر البني أو كما يعرف البعض باسم السكر الأبيض هو أحد أشهر المكونات الهامة التي يتم استخدامه في الماسكات لتفتيح البشرة وترطيبها ومنحها النضارة والنعومة مما أنه يستخدم في سنفرة البشرة ، حيث أنه يعمل على تقشير الطبقة السطحية الجافة منها، وبالنسبة لزيت اللوز الحلو، فهو يساعد بفاعلية على تفتيح لون البشرة بصورة ملحوظة وآمنة، كما أنه يزيد من بشكل كبير من نعومة البشرة ونضارتها وبالتالي سوف يتم تبيضها وتفتيحها، استخدام الماسك سوف يساعد في البشرة وكذلك المساعدة على علاج الحروق التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة.

الطريقة الصحيحة لاستخدام ماسك السكر البني