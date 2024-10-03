انت الأن تتابع خبر "وشك هينور في ثواني".. وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشره والجسم والتخلص من التصبغ نهائيا.. هترجعي بنت 16 سنة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الفازلين من المستحضرات المفيدة للبشرة، لما يقدمه من فوائد متعددة تساعد في الحفاظ على صحة الجلد بشكل مستمر، كما يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر المعدنية التي تساهم في الوقاية من العديد من مشاكل البشرة، إلى جانب ذلك، يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الغنية بالفوائد العديدة، حيث تعتمد وصفة اليوم على استخدام الفازلين وزيت الزيتون كمكونات رئيسية، إذ تساعد هذه الوصفة في حماية البشرة من التصبغات وتفتيح لونها، مما يغني النساء عن اللجوء إلى مستحضرات التجميل المكلفة، سنقدم لحضراتكم فيما يلي طريقة بسيطة لتحضير وصفة طبيعية لتفتيح البشرة.

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون

يجدر القول أن هذه الخلطة طبيعية تماما ولا تسبب أي أضرار للبشرة، بخلاف مستحضرات التجميل الأخرى المستخدمة لتفتيح الجلد والتي تحتوي على مركبات كيميائية تضر بصحة البشرة،

حيث كوناتها بسيطة ومتوفرة.

ملعقة من النشا.

ملعقتان زيت الزيتون.

ملعقة فازلين.

نصف ليمونة.

وعاء عميق.

خطوات تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون