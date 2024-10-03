طريقة عمل الفاونديشن في المنزل بطريقة سهلة وكمان مغذية لبشرتك

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رياض - احمد صلاح - يعد الفاونديشن ، من الكريمات التي تساعد علي إخفاء عيوب البشرة المختلفة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والتصبغات، يوضع هذا النوع من الكريم علي البشرة باستخدام إسفنجية التجميل أو بأطراف أصابع اليد، وهو مكياج بلون الجلد يعمل علي توحيد لون البشرة، فهو أساس مستحضرات التجميل لأنه يعتبر مرطب وواقي من أشعة الشمس، سوف يجعل هذا الكريم بشرتك خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، وهناك أنواع ودرجات كثيرة لهذا النوع من الكريمات علي حسب كل بشرة، يعمل هذا الكريم علي تغطية عيوب البشرة بشكل كامل، ويباع هذا النوع من الكريمات في محلات مستحضرات التجميل بثمن باهظ، لذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل الفاونديشن في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات.

مكونات عمل الفاونديشن

سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الأساس في المنزل وهي كالاتي:-

2 معلقة من باودر الوجه.

معلقتين من كريم نيفيا المرطب.

كبسولتين من فيتامين A.

مكونات عمل الفاونديشن

طريقة التحضير

إليكم هذه الخطوات البسيطة لتحضير الفاونديشن في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به الباودر والكريم المرطب ونبدأ نخلطهم كويس مع بعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كبسولتين الفيتامين، ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز.

بعد ذلك نحضر علبة صغيرة محكمة، ونضع بها الخليط ونضعه في الثلاجة قبل الاستخدام.

كيفية استخدام الفاونديشن علي البشرة

إليكم من هنا طريقة استخدام هذا الكريم الرائع علي البشرة وهي كما يلي:-

يجب استخدام فرشاة ذات شكل مدبب لتغطية الوجه بالكامل.

غسل الوجه وترطيبه قبل وضع الكريم.

وضع الكريم علي جوانب الأنف ومن فوق.

يوضع أكثر من طبقة علي المناطق التي تحتاج إلي المزيد من التغطية.

يمكن وضع طبقة من مسحوق الأساس بعد الانتهاء من وضع الكريم.

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