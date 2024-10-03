انت الأن تتابع خبر "الندم مش هيفيدك " .. للنساء فقط اعشاب موجودة في مطبخك تسبب الإجهاض فورًا احذري منها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينبغي على السيدات الحوامل أن تتريث قبل أخذ شاي الأعشاب بالرغم أن هناك معظم الأعشاب لها جرعة قليلة ليست سيئة، ولكن توجد أعشاب تؤدي إلى مضاعفات خلال الحمل منها تحفيز الإجهاض أو المخاض المبكر.

أعشاب تؤدي إلى الإجهاض