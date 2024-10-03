انت الأن تتابع خبر «أوعي ترميها تاني».. فوائد غير متوقعة لقشر الموز هتخليكي تحتفظي به إلى الأبد | كنز يجعل عنه الكثيرون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسات حديثة أجريت في الولايات المتحدة والهند عن فوائد صحية غير متوقعة لقشر الموز، مما يشجع على الاحتفاظ به واستخدامه في النظام الغذائي وأفادت الأبحاث بأن قشر الموز يحتوي على مواد غذائية متعددة، بما في ذلك المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، التي تساهم في تحسين الصحة العامة عند إضافته إلى الأطعمة المختلفة، مثل الدقيق والشاي والعصائر، وفقًا لموقع “ساينس أليرت”.

فوائد قشر الموز

أظهرت الدراسات أن دقيق قشر الموز يمكن استخدامه في صناعة المخبوزات الصحية، حيث يُضيف قيمة غذائية مميزة يساهم دقيق قشر الموز في توفير المعادن والعناصر الغذائية التي تُعرف بخصائصها المضادة للأورام السرطانية ومن المثير للاهتمام أن البسكويت المصنوع من هذا الدقيق يحتوي على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا غذائيًا مفيدًا.

كيفية الاستفادة من قشر الموز