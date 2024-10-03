عاجل.. مؤشر مديري المشتريات في مصر يعود للتراجع مجددا مسجلا…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر والصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى ما دون المستوى المحايد مجدداً والمحدد عند 50 نقطة، ليصل إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، وذلك بعد أن شهد أغسطس أول نمو منذ نوفمبر 2020 عندما وصل المؤشر إلى 50.4 نقطة.

هذا ويعتبر مستوى سبتمبر هو الأدنى منذ ابريل الماضي.

وأشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى انخفاض قوي في مستويات نشاطها، الأمر الذي يمثل تراجعاً عن أول ارتفاع تسجله منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس.

هذا وربطت الشركات ذلك الانخفاض بتراجع الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في 5 أشهر.

وأشار الكثير من المشاركين في الدراسة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار في البلاد، وذلك مع ضعف الطلب والذي تسببت به بشكل رئيسي الأسواق المحلية، حيث إن الطلبات الجديدة القادمة من الخارج قد شهدت زيادة للشهر الـ 5 على التوالي.

ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج في مصر بشكلٍ كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث، وشهد شهر سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ شهر مارس، حيث أفادت كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة.

هذا ووارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في شهر أغسطس.