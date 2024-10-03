انت الأن تتابع خبر "ممنوع دخول العزاب"...اخلط كمية من زيت الزيتون مع الموز وضعه بهذا المكان مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر هذه الوصفة ذات أهمية كبيرة للعديد من الفتيات والنساء السعوديات. يُعد خليط زيت الزيتون والموز من أشهر الخلطات، حيث يحتوي كلا المكونين على عناصر فعالة تساهم في تفتيح وتبييض البشرة. فزيت الزيتون والموز غنيان بالفيتامينات والأملاح المعدنية، مما يساعد في شد الجلد المترهل والتخلص من الدهون. في هذا المقال، سنستعرض فوائد زيت الزيتون مع الموز وكيف يمكن أن يؤثران على البشرة. كما سنوضح لك كيفية تحضير واستخدام وصفة زيت الزيتون والموز.

المكونات

– زيت الزيتون

– موز

طريقة التحضير

1. نقوم بتقطيع الموز إلى قطع صغيرة ثم نهرسه جيدًا.

2. نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونقلب المكونات حتى تتجانس تمامًا.

3. نضع الخليط على الجسم في المناطق التي تتراكم فيها الدهون، ويمكن أيضًا استخدامه على الوجه.

اكتشف فوائد زيت الزيتون مع الموز