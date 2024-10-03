إكسون موبيل تعلن الاهتمام بالاستثمار في منطقة امتياز جديدة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للإستكشاف في مقر الشركة، في اطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة .

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول المصري امام الشركة العالمية في مجالات البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول .

وأكد المهندس كريم بدوى أن قطاع البترول طرح حزمة من الفرص الإستثمارية الجديدة أمام الشركات والمستثمرين شملت المزايدة العالمية التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

كما استعرض اللقاء برامج عمل شركة اكسون موبيل لإستكشاف موارد الغاز الطبيعي في مناطق امتيازها في مصر بالبحر المتوسط وخططها لحفر الآبار الاستكشافية الجديدة للغاز الطبيعي والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها، حيث تستثمر إكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا البحرية، وكذلك منطقتي كايرو ومصري البحريتين واللتين تم الانتهاء من إجراء المسح السيزمي بهما في إطار أعمال الاستكشاف بالمنطقتين .

وأكدت الشركة اهتمامها بمنطقة غرب البحر المتوسط التي تستثمر فيها حاليا في مصر، ورغبتها في الاستثمار بمنطقة امتياز جديدة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر في هذه المنطقة الواعدة .

و دعا الوزير شركة إكسون موبيل لدراسة الاستفادة من الفرص المتاحة، مؤكداً مضي الوزارة قدماً في إجراءات تسهيل وتحفيز الاستثمار .