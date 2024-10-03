نائب وزير الصحة يترأس ورشة عمل تحت عنوان ”تحسين الآداء في منشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 09:35 صباحاً - الدكتور عمرو قنديل يوصي بسرعة الانتهاء من رفع آداء 252 وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري

ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ورشة عمل تحت عنوان "تحسين الآداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين " بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الورشة شملت 7 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة – القليوبية – الشرقية – المنوفية – دمياط) بحضور ( وكيل المديرية – ومدير الرعاية الأساسية – مدير الأمومة والطفولة – مدير إدارة السن المدرسي – مسئول الجودة بالمديرية كمرحلة أولى، على أن يتم تنظيم ورشة العمل لباقي المحافظات على مرحلتين تباعاً، حيث تم تدريب الحضور على كيفية تحسين جودة الخدمات وأيضا مناقشة الوضع الحالي لمنشآت الرعاية الأولية، والإنجازات والتحديات التي تواجه المنشآت الطبية، والحلول المقترحة والإجراءات التصحيحية.

وأضاف "عبد الغفار"، أن نائب الوزير شدد على رفع مستوى آداء أفراد الفريق الصحي بالمنشآت الطبية، وأكد على ضرورة الانتهاء من رفع آداء (252) وحدة رعاية أولية ضمن مبادرة التطوير قبل نهاية شهر أكتوبر 2024، مشيرا إلى التعاقد مع التخصصات الطبية ذات الأولوية بمنشآت الرعاية الأولية والاعلان الجيد عن الخدمات الطبية المقدمة بتلك المنشآت عن طريق وضع لافتات بأماكن واضحة للمواطنين وعن طريق ندوات فرق التثقيف الصحى وذلك لتشجيع المواطنين للتردد على عيادة الأخصائي.

وأضاف "عبد الغفار"، ان نائب الوزير شدد علي تفعيل منظومة صرف الدواء، وتفعيل منظومة العلاج على نفقة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، مؤكدا علي تفعيل دور اللجان الطبية المنوطة بصرف الألبان الصناعية وضرورة التدريب الدوري لتلك اللجان ودعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية على مستوى الجمهورية وحوكمة صرف الألبان الصناعية، على أن يتم اثابة العاملين بالمنشآت الطبية التي تلتزم بتلك التعليمات، كما اكد نائب الوزير، على متابعة العمل بكافة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مع الإشراف ومتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج مع ضرورة توجيه الحالات الإيجابية إلى الأماكن المخصصة للعلاج، وأوصى بضرورة الإشراف على استيفاء الملف الطبي لكل مواطن ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات بجميع منشآت الرعاية الاولية بما يضمن تحقيق الانضباط الادارى لضمان حسن سير العمل وانتظامه بجميع منشآت الرعاية الاولية، وقام بالتنبيه على ضرورة التأكد من تفعيل جهاز البصمة بالمنشآت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أنه سيتم إدراج 3 وحدات رعاية أولية إضافية بكل إدارة صحية بداية من شهر نوفمبر 2024 ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الرعاية الأولية ليصبح إجمالي منشآت التطوير ( 1004) منشأة.

واشارت الدكتورة رشا خضر الى ضرورة الإلتزام بمعايير جودة تقديم الخدمات الطبية والحرص على رضاء المنتفعين، موكدة على التزام جميع مديريات الشئون الصحية بضرورة ما لا يقل عن اعتماد 7 منشآت رعاية أولية بكل محافظة قبل 30 يونيو 2025 طبقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة ((GAHAR، مشيرة إلي تطبيق نتائج بطاقة الأداء المتوازن BSC هي أداة محورية لضمان التحسين المستمر في منظومة الرعاية الصحية .