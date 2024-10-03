نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، للتواجد في معسكر تدريبي، استعدادا لمباراتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي من المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في لقاء الذهاب

يلتقي منتخب مصر يوم 11 أكتوبر المقبل بنظيره منتخب موريتانيا في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي من المقرر أن تستضيفها المغرب.

كما يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب موريتانيا في اليوم الموافق 15 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات إياب الجولة الرابعة، والتي من المقرر أن تقام في رواندا.

القنوات الناقلة لمباراتي مصر وموريتانيا

تذاع مباراتي مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وجاءت قائمة منتخب مصر اليت تضم 24 لاعبًا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.