نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «االفجر الرياضي»، موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد فريق كريستال بالاس في مواجهة قوية تجمع بينهما ضمن إطار منافسات الدوري الانجليزي.

أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم عن موعد مواجهة ليفربول وكريستال بالاس، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025.

ويتربع ليفربول حاليًا على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على أرسنال ومانشستر سيتي، ويأمل في المحافظة على صدارة الترتيب.

في المقابل، يمر كريستال بالاس بمرحلة صعبة، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط فقط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ستقام المباراة يوم السبت المقبل، في الجولة السابعة من الدوري، حيث يستضيف ليفربول كريستال بالاس على ملعب "آنفيلد"، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

ويمكنكم متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، التي ستقوم بنقل المباراة حصريًا، بالإضافة إلى تطبيق بين سبورت عبر الإنترنت.