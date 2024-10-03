انت الأن تتابع خبر «طرق للوقاية من الإصابة بحصى الكل»..من الآن قل وداعا لحصى الكلى في 4 أيام فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني حوالي واحد من كل عشرة أشخاص من حصى الكلى، حيث تتكرر الإصابة بها لدى نصف هؤلاء في حال عدم اتخاذ التدابير الوقائية. ويعتبر الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاماً الأكثر عرضة لهذا الخطر.

تشمل أعراض هذه الحالة ما يلي:

رغبة قوية ومُلحّة للتبول.

ألم في الظهر أو البطن أو المنطقة الواقعة بين البطن والفخذ.

التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد.

وجود دم في البول.

الشعور بالغثيان والقيء.

مع العلم تظهر هذه الأعراض نتيجة لتكون حصى الكلى

مما يؤدي إلى عرقلة تدفق البول بشكل طبيعي. ورغم أن العديد من هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلات صحية أخرى، إلا أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار أن ظهورها معًا قد يدل على وجود حصى في الكلى.

بالنسبة للتخلص من الحصى

يمكن أن تخرج حصى الكلى بشكل طبيعي، لكن هذا قد يسبب ألمًا وقد يستغرق وقتًا طويلاً يصل إلى أيام أو أسابيع. وفي بعض الحالات، قد يتطلب الأمر تدخلًا جراحيًا بناءً على حجم الحصوة وموقعها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، كما يوضح الدكتور كاشف صديقي، أخصائي طب المسالك البولية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

الوقاية من حصى الكلى