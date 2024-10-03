انت الأن تتابع خبر "هيعدي حدود الفقر بصاروخ" .. مزارع عربي ينجح في زراعة « نبات فريد من نوعه» له فوائد اقتصادية وعلاجية جباره تجعله بمثابة كنز من كنوز الدنيا.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الحروب التي مرت بها دولة سوريا والحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصلت إليها، فإن هناك من يعمل جاهدًا حتى يستطيع الأخذ بيد الدولة وخاصة المزارعين الذين يسعون إلى زراعة العديد من الأصناف المختلفة في أراضيهم، كل هذا من أجل الحصول على عائد مادي قوي يساعدهم في تخطي أعباء الحياة وخاصة في حالة عدم وجود منفعة من الاعتماد على الزراعات القديمة التقليدية ولهذا لابد من استثمار المجهودات في شيء مختلف وجديد.

زراعة نبتة فريدة من نوعها