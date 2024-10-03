انت الأن تتابع خبر «كريم من الصيدلية يخلي العجوزة صبية»..معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو كنت سن الــ60 عاماً .. طريقة الاستخدام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد العديد من النساء على استخدام الوصفات المنزلية للتخلص من مشاكل البشرة، خاصة مع ارتفاع تكلفة منتجات العناية، وتعتبر هذه الوصفات فعالة وآمنة، مما يجعلها خيارا مفضلا للكثيرات، واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه النساء هي ظهور المناطق الداكنة، التي تؤثر سلبا على الثقة بالنفس وتسبب الإحراج، من خلال موقع “بوابة الزهراء الإخبارية”، سنستعرض وصفة كريم “ميبو” كحل طبيعي للتفتيح.

طريقة تحضير كريم “ميبو”

وصفة كريم “ميبو” تعتبر من الوصفات السهلة والفعالة، حيث يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل، ولتحضير هذه الوصفة الاقتصادية، ابدئي بوضع الكريم على المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها، واتركي الكريم لمدة نصف ساعة حتى يجف، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر، بعد ذلك، جففي بشرتك بلطف وضعي كريم مرطب على المنطقة المعالجة، وتكرار هذه الخطوات ثلاث مرات أسبوعيا سيعطيك نتائج مذهلة.

نتائج استخدام كريم “ميبو”