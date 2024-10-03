نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوعين..أغنية كبرتوا الموضوع لـ أحمد سعد من مسلسل" ديبو " تتخطى المليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تخطت أغنية "كبرتوا الموضوع" لـ أحمد سعد المليون مشاهدة وذلك بعد اسبوعين من طرحها عبر يوتيوب، وكانت الأغنية ضمن أحداث مسلسل "ديبو".



كلمات الأغنية

ليلي ليلي ليلي

ياعيني عيني عيني

يا ليلي ليلي ليلي

ليلي ليلي

ياعيني عيني عيني

يا ليلي ليلي ليلي

يا عيني عيني عيني

ليلي ليلي ليلي

ليلي ليلي

أه

أنا كنت ف يوم صغير

أيه اللي فجأة أتغير

وصلنا للدرجادي

كان كل حاجه صعبه بكلمتين تعدي

وأما أزعل كنت ألاقي أنا

بوستين نازلين على خدي

كانت الخضه الخضه تبخ

والعكه أخرها تكخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة

أنا عايز أرجع بيبي

أنا عايز أرجع بيبي لو ساعة

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة

أنا عايز أرجع بيبي لو ساعة

رجعوني بيبي لو ساعة

لو ساعة

طب راحه براحه

مش كله ورا بعضه

اعتبروا اني صغير

محتاج اللي يساعده

طب ثانيه يا دنيا

هو احنا كده كبرنا

يا اخوانا خدوا ساتر من الدنيا ومشاكلنا

كانت الخضه الخضه تبخ

والعكه أخرها تكخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

دلوقتي كله طاخ طاخ طاخ ف طاخ

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة

أنا عايز أرجع بيبي

أنا عايز أرجع بيبي لو ساعة

كبرتوا الموضوع

كبرتوا الموضوع يا جماعة

أنا عايز أرجع بيبي

أنا عايز أرجع بيبي لو ساعة

رجعوني بيبي لو ساعة

لو ساعة.



أحداث مسلسل ديبو

وتدور أحداث مسلسل "ديبو "حول تسلم دياب الشهير بديبو (محمد أنور) العمل في أحد الفنادق بمنطقة نائية كمدير للفندق، ومنذ لحظة وصوله نهارًا، نلاحظ ما يحيط بهذا الفندق من غموض، ويشمل هذا الغموض ستريو الذي يستقبل دييبو بابتسامة عريضة، لا تخلو من التوجس والشعور بالخوف، ويقوده إلى الداخل كاشفًا له أنه فندق مخصص للحيوانات الثرية، والتي من بينها حيوانات مفترسة.

أبطال وصناع مسلسل "ديبو"



ومسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك في بطولته مع محمد أنور، أحمد عبد الحميد، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي ومحمد عبد العظيم.