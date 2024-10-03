نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان عنده نزيف في المخ.. نجل علي جابر يكشف سبب غياب والده عن إعلان Arabs Got Talent في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف معين، ابن علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، عن سبب غياب والده عن إعلان الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent"، وذلك خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي".

قال معين: "أبي كان يعاني من نزيف داخلي، ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام".

وتابع: كنا صبورين والمعنويات عالية بمساندة أشخاص من حولنا بهذه الظروف الصعبة، كان يتواصل مع العائلة بشكل يومي، من خلال إرسال رسالة بودكاست، لإطلاع العائلة على آخر مستجدات حالته الصحية".

من هو علي جابر

يذكر أن علي جابر شارك كعضو في لجنة التحكيم لبرنامج المواهب "Arabs Got Talent" منذ انطلاقه في 2011، إلى جانب نجوى كرم، أحمد حلمي، وناصر القصبي.

كما يشغل منصب مدير قنوات MBC، وتولى في 2008 منصب عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، بالإضافة إلى ذلك، يعمل مستشارًا إعلاميًا في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويُعتبر من مؤسسي تلفزيون المستقبل اللبناني.