نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام لأبنه أحمد راتب: والدك مش محتاج تكريم ومن أقوي الممثلين اللي جم في تاريخ الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان محمد إمام الرد علي تدوينة أبنه الفنان أحمد راتب عن تعجبها من عدم تكريم أي جهة رسمية لوالدها الفنان الراحل، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق محمد إمام على تدوينة لمياء راتب علي صفحته الشخصية قائلا: "والدك مش محتاج تكريم.. الأستاذ أحمد راتب من اقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن.. والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأدواره العظيمه.. الله يرحمه كان ممثل نادر".

مسلسل كوبرا

يذكر ان شارك الفنان محمد إمام في مسلسل “كوبرا” الذي تم عرضة في السبقا الرمضاني الماضي، والتي دارت أحداث في إطار الدراما الشعبية، حول مالك ورشة ﻹصلاح السيارات، والذي يواجه عقبات كثيرة في حياته، كما ويتعرض إلى مواقف غريبة، والتي تضعه بصراع قوي بين الخير والشر، فتبدأ الأحداث مع خروج كوبرا حديثًا من السجن وهو على استعداد لبدء حياة مختلفة وجديدة، ولكن مجرم بارع يعرض مبلغ كبير من المال عليه ليشاركه بعملية سطو مسلح على أحد البنوك.

أخر أعمال محمد إمام السينمائية

بينما اخر اعماله في السينما هو فيلم اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في العمل كل من: أسماء جلال، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، حجاج عبد العظيم، مصطفى السيسي، وعدد من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد، والذي حقق نسبة إيرادات كبيرة منذ طرحه وتصدره شباك التذاكر في المركز الثاني بعد فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، أيضًا فيلم أبو نسب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل كل: من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبد الله، وعدد كبير من ضيوف الشرف.