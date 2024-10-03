نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وإيلفسبورج في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موعد مباراة روما ضد إيلفسبورج ضمن إطار منافسات الدوري الأوروبي وكذلك القناة الناقلة للمباراة.

يحل فريق روما الإيطالي ضيفا على إيلفسبورج السويدي غدا الخميس، في لقاء مقرر إقامته على ملعب بوراس إيرينا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي 2024-2025.

يسعى روما إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد تعادله في الجولة الأولى مع أتلتيك بيلباو (1-1)، بينما في المقابل، يتطلع إيلفسبورج إلى تحقيق فوز مهم لتعويض خسارته في المباراة الافتتاحية أمام ألكمار الهولندي (2-3).

موعد المباراة

تبدأ المباراة غدا الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ببث المباراة، حيث سيتم تخصيص قناة beIN Sports HD4 لمتابعتها، كما يمكن للجماهير متابعة البث المباشر عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.