نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك على رادار البنك الأهلي بعد تعثر مفاوضات فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد مصدر مقرب من سيد عبد الله "نيمار"، لاعب نادي الزمالك، بأن المفاوضات بين النادي وفاركو بشأن انتقاله قد توقفت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار المصدر خلال تصريحات صحفية، إلى أن نيمار بات أقرب للانتقال إلى نادي البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن تكون الإعارة لمدة موسم واحد.

كما أوضح المصدر، أن اللاعب تم التوصل إلى اتفاق شامل حول تفاصيل الإعارة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار رسميا خلال الساعات القليلة القادمة.

على صعيد آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، عقب العودة من السعودية والتتويج بالسوبر الأفريقي.