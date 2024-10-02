نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الكرة بنادي العين: نحترم الأهلي وجماهيره وسنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد الشامسي، مدير الكرة بنادي العين الإماراتي، تفاؤله بخصوص المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه مع الأهلي المصري في نهاية الشهر الحالي ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال.

تصريحات مدير الكرة بنادي العين

وفي تصريحات لصحيفة "البيان" الإماراتية، أكد الشامسي احترام نادي العين لجماهير الكرة المصرية، وخاصة عشاق النادي الأهلي، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة، إلا أن فريقه يسافر إلى القاهرة وعينه على الفوز.

وأضاف الشامسي: "إذا حققنا الفوز، فمن حقنا أن نحتفل، وإذا كان الفوز من نصيب الأهلي، سنصفق لهم ونهنيء الفريق بكل روح رياضية، هذا هو النهج الذي تعلمناه في نادي العين".

واختتم قائلًا: "نحن في العين نعتاد على التحديات الكبيرة، ولدينا سجل حافل في مواجهتها، ورغم صعوبة الاستحقاقات القادمة، إلا أننا واثقون من قدرة فريقنا على تحقيق الأهداف والتألق في جميع المنافسات".