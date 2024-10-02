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أحمد جودة - القاهرة - حضر الفريق أحمد خالد افتتاح البطولة العربية لكرة السلة رجال للأندية التى ينظمها نادى الاتحاد السكندرى فى الفترة من 1إلى 12 أكتوبر ويشارك بها 12 فريقًا.
محافظ الإسكندرية يحضر افتتاح البطولة العربية لكرة السلة
وحضر افتتاح البطولة العربية أيضًا محمد المسعد نائب رئيس الاتحاد العربى ومجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى لكرة السلة والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومحمد مصيلحى
رئيس نادى الاتحاد السكندرى والدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه والمهندس ممدوح حسنى نائب رئيس نادى سبورتنج.
ورحب الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بجميع الفرق العربية المشاركة في البطولة.
وقال الفريق أحمد خالد فى تصريحات للجنة الإعلامية للبطولة أن البطولة تعتبر فرصة لتجمع الشباب العربى المتميز.
وأشاد محافظ الإسكندرية بأداء مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى وكذلك بدور مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة صفاء الشريف.