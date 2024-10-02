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رياض - احمد صلاح - علاج فعال جداً لشد البشرة وتقليل التجاعيد بمكونين فقط من منزلك، نقدم لكم اليوم وصفة رائعة ذات فاعلية مدهشة إزالة التجاعيد والعلامات المبكرة للتقدم في السن، فهي عبارة عن بذور من الطبيعة تحافظ على نضارة البشرة وحيويتها وتساعدها على استعادة شبابها من جديد. تعتمد وصفتنا اليوم على مكونين فقط الأول هو بذور السمسم ذات الفوائد المدهشة في القضاء على التجاعيد، أما المكون الثاني فهو بذور الحلبة المفيدة للغاية في شد البشرة وملء الخطوط الرفيعة.

علاج فعال لشد تجاعيد البشرة

تتكون خلطتنا من المقادير الآتية:

ملعقة كبيرة من بذور السمسم.

ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

كوبين صغيرين من الماء.

نضع مقدار كلا من بذور السمسم وبذور الحلبة

في قدر مخصص للطبخ مع إضافة الماء، ثم نضع القدر على النار ليتم غلي المكونات جيداً لمدة 7 دقائق حتى يتغير لون الماء إلى الأصفر الداكن، بعد ذلك نقوم بتصفية مغلى المكونات ونضع المحلول الناتج في قنينة بخاخ، نطبق هذا المحلول في المساء قبل الذهاب إلى النوم نرشه جيداً على بشرة الوجه وتكون البشرة نظيفة، ويمكننا رشه أيضاً على التجاعيد حول العينين العنق واليدين ثم ندلك البشرة جيداً حتى تمتص المحلول، ثم نترك المحلول على البشرة حتى الصباح ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر ومباشرة سنلاحظ أن البشرة أصبحت مشدودة وصافية، ولافضل النتائج نكرر استخدام هذا المحلول يومياً حتى تختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة.

شد التجاعيد بمكونات طبيعية