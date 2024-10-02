انت الأن تتابع خبر «مش هتروح عند دكتور تاني ... طريقة جهنمية لإزالة الشمع من الأذن نهائيا بدون ألم في المنزل .. هتعملها بنفسك في 3 دقائق بس جربها وهتدعيلي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر شمع الأذن عنصرا طبيعيا ومفيدا للجسم حيث يلعب دورا حيويا في حماية الأذن من الغبار والأتربة والملوثات، ومع ذلك قد يؤدي تراكمه بكميات كبيرة إلى مشكلات صحية مثل انسداد القناة السمعية أو حتى ثقب طبلة الأذن، لذلك من المهم معرفة كيفية تنظيف الأذن بطريقة آمنة وفعالة في المنزل دون الحاجة لزيارة الطبيب، تعد طرق تنظيف الأذن في المنزل بسيطة وفعالة مما يتيح للأفراد الحفاظ على صحة آذانهم دون الحاجة لاستشارة طبيب، من المهم مراعاة الأساليب الصحيحة لتجنب أي مشكلات صحية محتملة.

أسباب تراكم شمع الأذن

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تراكم شمع الأذن، بعض الأشخاص قد يكون لديهم قابلية وراثية لإنتاج كميات أكبر من الشمع، علاوة على ذلك فإن استخدام أعواد القطن أو الأدوات الحادة لتنظيف الأذن قد يؤدي إلى دفع الشمع إلى عمق القناة السمعية بدلا من إزالته مما يتسبب في انسدادها، وهناك أيضا عوامل أخرى مثل وجود قنوات سمعية ضيقة أو الاستخدام المتكرر لسماعات الأذن مما يسهل دفع الشمع إلى أعماق الأذن.

كيفية تنظيف الأذن من الشمع في المنزل

استخدام الزيت

من الطرق البسيطة والفعالة لتنظيف الأذن هو استخدام زيت الأطفال الخالي من المواد الكيميائية. كل ما تحتاجه هو:

وضع قطرتين من الزيت داخل الأذن.

إضافة محلول ملحي

إمالة الرأس بحيث تكون الأذن المستهدفة في الأسفل مما يساعد في تفكيك الشمع.

تكرار هذه العملية بانتظام يساعد في الحفاظ على نظافة الأذن.

طريقة صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز من الحلول الفعالة لإزالة شمع الأذن، اتبع الخطوات التالية:

إذابة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في 100 مل من الماء الدافئ.

وضع المحلول في زجاجة بها قطارة.

إمالة الرأس إلى الجانب وتنقيط 5 إلى 10 قطرات من المحلول في الأذن.

ترك المحلول لمدة تصل إلى ساعة، ثم شطف الأذن بالماء.

يمكن تكرار هذه العملية مرة واحدة يوميا لكن يفضل عدم استخدام محلول صودا الخبز لأكثر من أسبوعين لتجنب جفاف الأذن.

تنظيف أذن الطفل