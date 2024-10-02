أعرف موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024

أحمد جودة - القاهرة - موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي في 28 أكتوبر 2024، ضمن إطار السياسة الحكومية التي تعتمد على تغيير التوقيت بين الصيف والشتاء، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من أبريل، وسيستمر حتى نهاية أكتوبر، يهدف هذا النظام إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

التوقيت الشتوي

موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بداية نوفمبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن موعد بدء العمل بهذا النظام، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12،وسيبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

يرتبط التوقيت الشتوي بفصل الشتاء، حيث يُعمل بالتوقيت الصيفي عادةً خلال أشهر الصيف لتحقيق كفاءة في استهلاك الكهرباء. يبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، ثم يحل فصل الربيع في 21 مارس.