انت الأن تتابع خبر «للعرايس فقط».. طريقة عمل الدلكة السودانية لتفتيح وتبييض الوجه والجسم وازالة البقع والتصبغات..!! "هتنوري في فرحك"..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدلكة السودانية هي واحدة من الوصفات التقليدية الشهيرة التي تعتمدها النساء في السودان للعناية بالبشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، وتعتبر الدلكة جزءا من التراث الشعبي، وهي معروفة بقدرتها على تبييض البشرة وتفتيحها بعدة درجات، تصل إلى 10 درجات عند استخدامها بانتظام، كما تساعد في إزالة البقع الداكنة والتصبغات، مما يمنح الوجه والجسم نعومة ولمعانا مميزا.

طريقة استخدام الدلكة السودانية

إليك طريقة استخدام الدلكة السودانية لتبييض الوجة والجسم وازالة البقع السوداء بفعالية:

المكونات

كوب من الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

ملعقة صغيرة من العطور العشبية السودانية.

ماء الورد.

خطوات التحضير

في وعاء، امزجي الدقيق مع عصير الليمون وزيت الزيتون جيدا.

أضيفي ماء الورد تدريجيا حتى يتكون لديك خليط يشبه العجينة الطرية.

أضيفي العطور العشبية السودانية إذا كنتِ ترغبين في الحصول على رائحة مميزة.

قومي بتسخين الخليط قليلاً على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يصبح قوامه أكثر سماكة ونعومة.

بعد تسخينه، اتركيه يبرد قليلًا قبل الاستخدام.

طريقة استخدام الدلكة السودانية

بعد التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير وصفة الدلكة السودانية، يرغب بعض السيدات في التعرف على طريقة استخدامها وهي كالتالي:

قبل استخدام الدلكة، احرصي على تنظيف بشرتك جيدًا باستخدام الماء الدافئ لفتح المسام وإزالة الأوساخ والدهون.

يمكنك تقشير الجسم بلطف باستخدام مقشر طبيعي لزيادة فعالية الدلكة.

ضعي كمية كافية من الدلكة السودانية على الوجه أو الجسم.

ابدئي بتدليك الخليط بلطف بحركات دائرية على البشرة لمدة 10-15 دقيقة، مع التركيز على المناطق الداكنة أو التي تعاني من التصبغات.

اتركي الدلكة على البشرة لمدة 20-30 دقيقة حتى تجف تماما.

بعد أن تجف الدلكة على بشرتك، ابدئي بفركها بلطف بحركات دائرية لإزالتها، هذا الفرك يساعد في تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

بعد إزالة الدلكة بالكامل، اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيه بلطف باستخدام منشفة ناعمة.