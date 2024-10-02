انت الأن تتابع خبر «هديه ثمينة لكل العرايس».. خلطة هندية لتطويل الشعر وملء الفراغات ووقف التساقط هتشوف نعومه بعد اول استخدام.. جربي بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر الهند بتراثها الغني في العناية بالشعر، حيث تستخدم العديد من المكونات الطبيعية لتحسين صحة الشعر ولمعانه، في هذا المقال، سنستعرض واحدة من أفضل الخلطات الهندية التي تساعد على تعزيز نمو الشعر، وتغذيته، ومنع تساقطه.

خلطة زيت جوز الهند والأعشاب

زيت جوز الهند: 1/2 كوب

1/2 كوب مسحوق الحلبة: 2 ملعقة كبيرة

2 ملعقة كبيرة مسحوق الأملا (عنب الثعلب الهندي): 2 ملعقة كبيرة

2 ملعقة كبيرة مسحوق البصل: 1 ملعقة كبيرة (اختياري)

1 ملعقة كبيرة (اختياري) زيت اللوز: 2 ملعقة كبيرة

طريقه التحضير

في وعاء صغير، اخلط مسحوق الحلبة، مسحوق الأملا، ومسحوق البصل (إذا كنت تستخدمه).

سخن زيت جوز الهند وزيت اللوز على نار خفيفة.

اضف خليط الأعشاب إلى الزيوت واخلط جيدا.

استمر في تسخين الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى تمتزج المكونات تماما، ثم اتركه ليبرد.

بعد أن يبرد، قم بتصفية الخليط للتخلص من قطع الأعشاب، واحتفظ بالزيت في زجاجة محكمة الإغلاق.

طريقة الاستخدام

قبل الاستحمام، ضع كمية مناسبة من الزيت على فروة الرأس والشعر.

قم بتدليك فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.

اترك الزيت على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، أو يمكنك تركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

اغسل الشعر بشامبو لطيف وشطفه جيدا بالماء.

فوائد الخلطة

يساعد زيت جوز الهند في تغذية فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

تحتوي الحلبة على الفيتامينات والمعادن التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه.

يمنح الزيت الشعر لمعانا صحيا وملمسا ناعما.

تعمل المكونات على تهدئة فروة الرأس وتخفيف القشرة.