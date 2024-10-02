العالم اليوم - السيسي يلتقي قائد الجيش الأوغندي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، مع قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، موهوزي موسيفيني، مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية.

وبحث السيسي مع موسيفيني سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لاسيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر.

يذكر أن أوغندا تعتبر من دول حوض النيل الـ11، وتقع في الجنوب الغربي من إثيوبيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إلى أن موسيفيني نقل للرئيس المصري تحيات وتقدير الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وهو ما ثمنه السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوغندا، حيث تم في هذا الإطار تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما المجال العسكري.

كما تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والقارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وجهود التنمية بين دول القارة الأفريقية، لا سيما دول حوض النيل وعلى مستوى القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول الأفريقية الشقيقة.