العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله أراضي البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت خدمة إسعاف "نجمة داود الحمراء" أنها لم تتلق أي تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.