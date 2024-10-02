العالم اليوم - إسرائيل تقر بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أقر الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتضرر عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني على الدولة العبرية، ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران.

وغداة الهجوم الإيراني على إسرائيل، قال الجيش "تضررت عدة قواعد جوية في الهجوم الإيراني، ولا يوجد ضرر كبير في البنية التحتية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي “على عكس المزاعم الإيرانية -لم يتم إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت".

ويوم الثلاثاء، شنت إيران أكبر هجوم صاروخي لها على إسرائيل، مما أثار تهديدا من إسرائيل بما وصفته بأنه سيكون "رد مؤلم".

وفي صباح الأربعاء، شوهد عدد قليل من الرحلات الجوية التابعة لشركات طيران في المجال الجوي الإيراني، وفقا لبيانات فلايت رادار 24، وذلك بعد أن قالت إيران إن هجومها على إسرائيل انتهى.

ومع ذلك جرى تحويل أو إلغاء رحلات جوية في شتى أنحاء المنطقة في ظل غياب أي مؤشرات على الاستقرار.

وألغت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان بعد تصاعد الصراع، وأشار العديد منها إلى أن استئناف الرحلات لن يحدث قبل منتصف أكتوبر على الأقل وفقا للوضع الأمني.