انت الأن تتابع خبر «رجعي شبابك من تاني»..!! وصفة لتقشير البشرة وازالة التجاعيد والبقع والتصبغات في وقت سريع..!! لو عمرك كان 70 سنة هتصغري..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة جزءا أساسيا من الروتين اليومي، خاصة في ما يتعلق باليدين والجسم، تعد البشرة عرضة لتأثيرات البيئة، مما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة، والخشونة، وفقدان الإشراقة، لذلك يعتبر استخدام مقشر فعال من الخطوات الضرورية لتحسين مظهر البشرة، في هذا المقال، سنستعرض أفضل المقشرات الطبيعية التي تساعد على تقشير وتبييض البشرة وإزالة البقع السوداء.

مقشر السكر وزيت الزيتون

1 كوب سكر.

1/2 كوب زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

تمزج المكونات جيدا

حتى تحصلي على خليط متجانس،استخدمي هذا المقشر على اليدين والجسم مع تدليك لطيف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفه بالماء الفاتر، يعتبر السكر مقشرا طبيعيا رائعا، بينما يساعد زيت الزيتون في ترطيب البشرة وعصير الليمون في تبييضها.

مقشر الملح وماء الورد

1 كوب ملح البحر

1/2 كوب ماء ورد

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

اخلط جميع المكونات جيدا

استخدم المقشر على الجسم مع التركيز على المناطق التي تحتوي على بقع داكنة، الملح يعمل على إزالة الخلايا الميتة، وماء الورد يساعد على تلطيف البشرة.

مقشر القهوة وزيت جوز الهند