انت الأن تتابع خبر العراق يعلن عودة حركة الطائرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم أمس الثلاثاء، عن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها و لجميع المطارات العراقية بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، أكد وزير النقل عودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية، وذلك بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق.

وأضاف البيان، أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت العمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية، كما أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية.