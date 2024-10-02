40 شهيدا في خانيونس فجر اليوم

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رياض - احمد صلاح - استُشهد 40 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وانتشلت الطواقم الطبية 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.



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وفي اليوم الـ362 للحرب على غزة، نفذت المقاومة الفلسطينية عمليات جديدة ضد جيش الاحتلال في القطاع، في حين أسفرت غارات الاحتلال عن شهداء في خان يونس ودير البلح.