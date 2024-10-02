انت الأن تتابع خبر الناس كلها هتجنن من جمالك .. اعملي اقوى مقشر من الفازلين للقدمين واليدين بالطريقة السحرية دي .. وفرى فلوسك واعمليه صح!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص، خاصةً في فصل الشتاء، من مشكلة جفاف القدمين التي قد تؤدي إلى تشققها، مما يتطلب رعاية خاصة لتفادي هذه المشكلة رمن بين العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها، تعتبر وصفة الفازلين والنشا واحدة من الأكثر فعالية في ترطيب القدمين وإعادة الحيوية إليهما، خصوصًا منطقة الكعبين و سنتناول في هذا المقال تفاصيل هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

وصفة الفازلين والنشا

تتطلب الوصفة مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، وهي كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي: يعمل كمرطب فعال، ويساعد في إعادة الرطوبة للجلد. ملعقة واحدة كبيرة من النشا: تُستخدم لتقشير البشرة بلطف وتساعد في تحسين ملمس الجلد. وعاء عميق: لتحضير المزيج. ملعقة للتقليب: لخلط المكونات بشكل جيد. ماء دافئ: لتحضير القدمين قبل استخدام الوصفة

خطوات التحضير

للحصول على أفضل النتائج من وصفة الفازلين والنشا، يجب اتباع الخطوات التالية: